البحرية الأمريكية: قائد حاملة الطائرات المقال لن يُطرد من البحرية

قال القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي توماس مودلي، إن قائد حاملة الطائرات الذي أقيل من منصبه بعد أن شهدت الحاملة تفشيا لفيروس كورونا، لن يطرد من البحرية لكن سيتولى مهمة أخرى.

وأضاف توماس مودلي في تصريح لرويترز اليوم الجمعة، أن تحقيقا سيحدد إن كان ينبغي أن يواجه القائد العسكري إجراءات تأديبية أم لا.

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وأفاد مودلي بأن التحقيق سيتتبع الاتصالات وتسلسل القيادة في أعقاب إعفاء الكابتن بريت كروزير من منصبه، بعد أن نشر على نطاق واسع رسالة لاذعة بشأن تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الأمر الذي أتاح تسريبها لوسائل الإعلام.

وأكد قائلا: "سيتم نقله.. لن يطرد من البحرية".

وأعلنت البحرية الأمريكية يوم الخميس على لسان مودلي، إقالة قائد حاملة الطائرات "USS Theodore Roosevelt"، القبطان بريت كروزييه، إثر رسالة شديدة اللهجة بعثها للبنتاغون حول أزمة فيروس كورونا.

وقال مودلي، في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون: "تم إعفاء القبطان كروزييه عن القيادة وفقا لتوجيهي. الوصول إلى هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة إلي".

وانتقد مودلي أسلوب توجيه كروزييه رسالته إلى قيادة البحرية الأمريكية، مبينا أنه لم يضمن حماية هذا البلاغ من إمكانية التسرب إلى خارج شبكة المؤسسة العسكرية، وأضاف: "هذا الأمر أثار قلقا دون وجود أي ضرورة لذلك".

المصدر: وكالات