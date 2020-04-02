البنتاغون يقيل قائد حاملة طائرات أمريكية أصيب طاقمها بكورونا بعد رسالة شديدة اللهجة لقيادته

أعلنت البحرية الأمريكية إقالة قائد حاملة الطائرات "USS Theodore Roosevelt"، القبطان بريت كروزييه، إثر رسالة شديدة اللهجة بعثها للبنتاغون حول أزمة فيروس كورونا.

وقال القائم بأعمال وزير القوات البحرية الأمريكية، ثوماس مودلي، في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون: "تم إعفاء القبطان كروزييه عن القيادة وفقا لتوجيهي. الوصول إلى هذا القرار لم يكن سهلا بالنسبة إلي".

وانتقد مودلي أسلوب توجيه كروزييه رسالته إلى قيادة البحرية الأمريكية، مبينا أنه لم يضمن حماية هذا البلاغ من إمكانية التسرب إلى خارج شبكة المؤسسة العسكرية، وأضاف: "هذا الأمر أثار قلقا دون وجود أي ضرورة لذلك".

وكان كروزييه يقود نحو 50 آلاف شخص في حاملة الطائرات الأمريكية "USS Theodore Roosevelt"، التي وصلت إليها في الأسابيع الماضية جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 100 إصابة بالمرض بين أفراد طاقم السفينة.

ويأتي قرار إقالة قائد حاملة الطائرات بعد أن نشرت صحيفة "San Francisco Chronicle"، الثلاثاء الماضي رسالة بعثها كروزييه للقيادة في البنتاغون دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات أشد لإنقاذ حياة طاقم السفينة وإجلاء كل المصابين، قائلا: "انتشار الفيروس مستمر ومتسارع، لا يجب أن يموت البحارة".

وأضاف كروزييه: "إذا لم نتحرك الآن، سنفشل في ضمان الرعاية المناسبة لأصولنا الأكثر ثقة، لبحارتنا".

المصدر: رويترز + وكالات