بعد إعلان حظر التجول.. تايلاند تقرر إغلاق كل المنتجعات السياحية جنوبي البلاد

بعد أن أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا، أمس الخميس، فرض حظر تجول في البلاد، قررت السلطات في ولاية بوكيت السياحية جنوبي البلاد غلق كل فنادقها ومنتجعاتها.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوشا، امس الخميس، أنه سيتم فرض حظر تجول من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، ابتداء من اليوم الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال تشان أوشا في خطاب متلفز، إنه يستثنى من الحظر العاملون في المجال الطبي وقطاع البنوك وتوصيل المعدات الطبية أو الوقود، ومن يقومون بنقل المرضى أو المسافرين المتوجهين للمطار، أو الذين يعملون في نوبات عمل ليلية.

بالإضافة إلى ذلك قررت السلطات في ولاية بوكيت السياحية الواقعة جنوبي البلاد غلق كل فنادقها ومنتجعاتها.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية الفنادق التايلاندية THA، أن آلاف الفنادق أغلقت في تايلاند لعدم وجود نزلاء بسبب القيود المفروضة على السفر نتيجة لفيروس كورونا.

وسجلت تايلاند حتى الآن 1978 إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة.

المصدر: وكالات