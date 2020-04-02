"رويترز": قراصنة إلكترونيون على صلة بإيران يخترقون حسابات موظفي منظمة الصحة العالمية

قالت 4 مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن قراصنة إلكترونيين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.

إقرأ المزيد

وكانت "رويترز" ذكرت في مارس أن الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها زادت بأكثر من مثليها منذ بداية أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص على مستوى العالم.

وقالت أربعة مصادر جرى إطلاعها على الهجمات إن أحدث محاولة اختراق مستمرة منذ الثاني من مارس وشملت محاولة سرقة كلمات السر من موظفي منظمة الصحة عبر إرسال رسائل مصممة بحيث تحاكي خدمات غوغل الإلكترونية إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للموظفين، وهي تقنية اختراق إلكتروني مشهورة يطلق عليها "التصيد".

وأكدت "رويترز" هذه النتائج بعد مراجعة سلسلة من المواقع الإلكترونية‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬التي تشمل محتوى مضر وغيرها من البيانات.

وقال أحد المصادر، ويعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة تراقب نشاط الهجمات الإلكترونية الضارة على الإنترنت: "شهدنا بعض الاستهداف لمنظمات الصحة العالمية بشكل عام عبر التصيد، ممن يبدو أنهم متسللون تدعمهم الحكومة الإيرانية".

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق غازارافيتش أن مهاجمين استهدفوا حسابات بريد إلكتروني شخصية لموظفين بالمنظمة، لكنه قال إن المنظمة لا تعلم من المسؤول عن ذلك.

وأضاف طارق غازارافيتش "على حد علمنا لم تنجح أي من هذه الهجمات".

ونفت الحكومة الإيرانية تورطها في الأمر، وصرح متحدث بوزارة تكنولوجيا المعلومات في طهران "هذه كلها محض أكاذيب لممارسة ضغط أكبر على إيران.. إيران كانت ضحية للاختراق الإلكتروني".

المصدر: رويترز