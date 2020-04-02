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السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس ب 5 أضعاف مقارنة بأمس الأربعاء

عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم يتجاوز نقطة 50 ألفا

أخبار العالم

عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم يتجاوز نقطة 50 ألفا
Reuters NIAID-RML
خلايا لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
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تجاوز العدد الإجمالي للوفيات المسجلة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم، اليوم الخميس، نقطة 50 ألفا.

وبشكل عام سجلت في العالم حتى الآن 50255 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في هذه القائمة بـ13915 وفاة، فيما تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ10003 حالة.

بدورها، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تجاوزت الثلاثاء الماضي الصين في هذا المؤشر بـ5345 حالة، فيما تراجع "بلد التنين" إلى المركز الخامس بـ3318 وفاة ناجمة عن الوباء.

وتعد فرنسا الدولة الرابعة في هذه القائمة بـ4032 وفاة مسجلة حتى الآن، وتحتل إيران المرتبة السادسة بـ3160 حالة.

المصدر: RT + worldometers

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