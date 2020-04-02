الاتحاد الأوروبي يعتذر لإيطاليا

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الإتحاد بشأن تفشي وباء كوفيد-19 وذلك في رسالة نشرتها الخميس الصحف الإيطالية.

ووجهت المسؤولة الأوروبية رسالة مباشرة إلى الإيطاليين، جاء فيها: "أقدم لكم اعتذاراتي.. نحن معكم"، وكتبت في صحيفة "لا ريبوبليكا" "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا.. لكن الأمر لم يكن دائما كذلك".

وتابعت فون دير لاين "علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية".

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وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حتى 100 مليار يورو للدول الأكثر تضررا بدءا بإيطاليا للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل.

وأضافت أن أوروبا اتفقت أيضا على "منح قروض مضمونة من كل الدول الأعضاء ما يثبت التضامن الأوروبي".

وتابعت أن كل يورو متوفر في الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي سينفق لمعالجة هذه الأزمة، وذكرت أن "المفوضية الأوروبية فعلت الشهر الماضي كل ما وسعها لمساعدة إيطاليا".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن في حديث لصحيفة "دي تسايت" هذا الأسبوع "إن كنا فعلا اتحادا فآن الأوان لإثبات ذلك".

والأسبوع الماضي لم تتوصل الدول الـ27 إلى اتفاق لإعطاء رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء، وظهر شرخ بين دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا المدعومتين من فرنسا اللتين طالبتا بإصدار سندات دين مشتركة لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء، وبين دول الشمال بقيادة ألمانيا وهولندا الرافضة لهذا الاقتراح.

وانتهى الاجتماع الذي عقد عبر دائرة الفيديو المغلقة بإعلان ينص على عقد لقاء جديد خلال أسبوعين، وجاء الرد على الإعلان في إيطاليا الدولة المؤسسة للاتحاد والتي تعد من ركائزه، بغضب عارم مفتوح على أوروبا التي وصفت بأنها "قبيحة" لا بل "ميتة".

جدير بالذكر أن إيطاليا هي البلد الأكثر تضررا بالوباء مع وفاة أكثر من 13 ألف شخص بحسب أرقام رسمية.

المصدر: أ ف ب