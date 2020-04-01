جوزيبي: تخلف أي دولة في الاتحاد الأوروبي سيضعف الجميع

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الوقت حان أمام الاتحاد الأوروبي كي يثبت أنه اتحاد أوروبي حقا، مؤكدا أن "تخلف دولة فيه سيضعف الجميع".

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ودعا رئيس الحكومة الإيطالية مقال نشرته صحيفة (Die Zeit) الأسبوعية الألمانية، إلى "ضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وحماية شركاتها من عمليات الاستحواذ العدائية من قبل أطراف ثالثة".

وأعرب كونتي، عن أمله بأن تتبنى ألمانيا موقفا "يرقى إلى مستوى التحدي الذي تواجهه في الوقت الحالي"، متمنيا أن "يتم البحث عن الأدوات المناسبة في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا".

وأشار إلى "وجوب أن تتاح لكل دولة عضو الفرصة للاستفادة من قوة الاتحاد الأوروبي بأكمله لمواجهة عواقب الوباء، من خلال التمويل طويل الأمد وبأسعار فائدة منخفضة".

ونوه كونتي، بأن "ألمانيا وإيطاليا مترابطتان بشكل وثيق"، وأن "الدورات الاقتصادية للبلدين متزامنة للغاية".

وختم قائلا، إن "تخلف دولة ما في الاتحاد الأوروبي عن الركب يؤدي إلى إضعاف الجميع".

المصدر: "آكي الإيطالية"