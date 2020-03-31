إيطاليا تنكس أعلامها حدادا على ضحايا فيروس كورونا

نكست إيطاليا أعلامها منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ووقفت البلاد دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 11 ألف شخص.

وكتبت رئاسة الوزراء الإيطالية على "تويتر"، "تنكس الأعلام الإيطالية في جميع المكاتب العامة حدادا وتقاربا مع أفراد أسر ضحايا فيروس كورونا، وخاصة في أقاليم البلاد الشمالية الثلاثة، لومبارديا وفينيتو وايميليا رومانيا".

Oggi le bandiere italiane in tutti gli uffici pubblici sono esposte a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza ai familiari delle vittime del #coronavirus e come segnale di partecipazione collettiva al cordoglio delle comunità più colpite pic.twitter.com/EazqXrPYJj — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 31, 2020

ونكست الأعلام في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، تأييدا للمبادرة التي أطلقتها الجمعية الوطنية للبلديات (ANCI).

من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو: "أعتقد أن جميع ضحايا هذه الحرب التي نخوضها ضد هذا الفيروس يمكن تذكرهم الآن بأعلى درجات الوقار".. "إننا نحتضن جميع عائلات الضحايا، ودعونا لا نستسلم ولتعش إيطاليا".

وتأتي إيطاليا في المركز الأول بالنسبة للوفيات في العالم، حيث توفي بسبب الفيروس أكثر من 11 ألف شخص منذ بدء تفشي كورونا في الثلث الأخير من شهر فبراير الماضي.

وعلى الرغم من ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة انتشار الوباء في الأيام الأخيرة، إلا أن أرقام الضحايا آخذة في الارتفاع، حيث أعلنت هيئة الدفاع المدني أمس الاثنين تسجيل 812 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الضحايا 11591 منذ بدء تفشي المرض.

المصدر: "آكي الإيطالية"