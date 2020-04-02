المفاوضات بين "الليكود" و"أزرق أبيض" تحرز تقدما

أفادت القناة الاسرائيلية الثانية، الخميس، بأنه تم إحراز تقدم بالمفاوضات بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" لتشكيل حكومة، فيما يأمل الجانبان أن يتم تشكيلها قبل عيد الفصح اليهودي.

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وقال النائب حيلي تروفو من حزب "أزرق أبيض" إن المفاوضات التي أجريت الليلة الماضية بواسطة استخدام برنامج "زوم" ومحادثات هاتفية، "على وشك الانتهاء".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "الليكود" طالب في مستهل المفاوضات أن يتم توفير مقر رسمي للقائم بأعمال رئيس الحكومة وأن يتم توثيق هذا في مسودة الاتفاق، في حين أعلن "أزرق أبيض" أن بيني غانتس سيستمر بالعيش بمنزله في رأس العين حتى تسلمه منصب رئاسة الحكومة فعليا.

ووفقا لموقع "إسرائيل 24"، فإن المحادثات تركزت على 3 قضايا وهي: هوية رئيس الكنيست القادم، هوية وزير القضاء القادم وقضية "الضم"، مشيرا إلى أنه يبدو أن منصب رئاسة الكنيست سيكون من نصيب النائب ياريف لفين، كما تم الاتفاق على أن يكون وزير العدل من "الليكود" ونائبه من "أزرق أبيض" أو بالعكس، فيما لم يتم التوصل حتى الآن لأي حل بشأن قضية "الضم".

المصدر: i24NEWS