كورونا يعمق الخلافات الزوجية في إيران

قال مدير دائرة الاستشارات النفسية في منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران إن الخلافات الزوجية داخل المجتمع الايراني تضاعفت 3 مرات جراء الحجر الناجم عن انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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وأضاف بهزاد وحيد نيا أن عدد الاتصالات التي تتلقاها المؤسسة بلغ أربعة آلاف اتصال يومي لطلب استشارات اجتماعية على صلة بالخلافات الزوجية.

وعزى وحيد نيا زيادة الخلافات الزوجية في ظل أزمة كورونا التي تعيشها البلاد إلى “زيادة ساعات التواصل والاحتكاك المباشر بين الزوجين" مضيفا أن "غالبية الخلافات تتعلق بتطبيق الإرشادات الصحية داخل المنزل والإجراءات الوقائية عند خروج أحد الزوجين لقضاء حاجة أساسية، إضافة إلى الخلاف على تربية الأطفال".

هذا وكانت السلطات قد علقت تسجيل طلبات الطلاق، بهدف الحد من مراجعة طالبي الطلاق إلى المؤسسات المعنية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وارتفعت معدلات الطلاق في إيران بشكل قياسي، حيث تشير الإحصاءات الرسمية للعام الماضي إلى تسجيل 318 طلاق من بين كل ألف زواج.

المصدر: RT