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الصحة الإيرانية: تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

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الصحة الإيرانية: تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية
Reuters
إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 50.468 وإجمالي المتوفين إلى 3160 والمتعافين إلى 16.711.

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ولفتت الوزارة إلى أن 3956 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وذكرت الوزارة أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 69 مليون مواطن عبر الانترنت للتأكد من سلامتهم من الاصابة بالفيروس.

بدوره أكد وزير الصحة سعيد نمكي: ٩٠ بالمائة من المواطنين الإيرانيين شاركوا في خطة الاستعلام عن حالتهم الصحية

المصدر: RT

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