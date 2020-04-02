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كورونا.. بصيص أمل تمنحه دودة للمصابين بالفيروس

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كورونا.. بصيص أمل تمنحه دودة للمصابين بالفيروس
Screenshot/Youtube
الدودة الرملية
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وافقت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية على السماح بإجراء اختبارات لمادة مستخرجة من دودة الأرينيكول، واستخدامها كناقل أوكسجين لأشخاص وضعوا في الإنعاش نتيجة نقص الأكسجين في الدم.

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وقال مختبر Hemarina الذي يديره عالم البيولوجيا الفرنسي فرانك زال، إنه بدأ في إرسال مادة الـ Hemo2life، المستخرجة من هيموغلوبين دودة الأرينيكول (الدودة الرملية)، إلى كل من مستشفى "جورج بومبيدو" ومستشفى "لابيتييه سالبيتريير"، لاستخدامها كناقل للأوكسجين لدى أشخاص يعانون مع نقص الأكسجة في الدم، تزامنا مع تفشي كورونا في البلاد.
وتؤكد الدراسات التي قام بها المختبر، أن الهيموغلوبين لدى الدودة الرملية يساهم بنقل الأوكسيجين أكثر بـ40 مرة من الهيموغلوبين في جسم الإنسان.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن 10 مرضى سيخضعون لتجارب المادة المذكورة في المستقبل القريب.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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