بينهم طفلة في سن 12 عاما.. حصيلة ضحايا كورونا في بلجيكا تتجاوز الـ1000

سجلت السلطات البلجيكية خلال الساعات الـ24 الماضية 183 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد ألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب كورونا في بلجيكا بلغ حتى الآن 1011 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 15348، ولا يزال نحو سبعة آلاف مصاب في المستشفيات.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 93% من ضحايا الفيروس أشخاص فوق سن 65، لكن بينهم أيضا طفلة في سن 12 عاما، أعلن عن وفاتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقررت السلطات البلجيكية الجمعة الماضي، تمديد إجراءات العزل الصحي المفروضة في مسعى لردع تفشي كورونا حتى 19 أبريل، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى حتى الثالث من مايو.

ويشير الخبراء المحليون إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في البلاد، آملين في أن يزيد تطبيق الإجراءات المذكورة بشكل ملموس فعالية جهود مكافحة الوباء.

المصدر: وكالات