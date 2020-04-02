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نائب رئيس إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب كورونا

نائب رئيس إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب كورونا

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نائب رئيس إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب كورونا
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قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب كورونا.

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وأضاف نائب رئيس "إياتا"، اليوم الخميس، إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد على ضرورة أن تتحرك حكومات الشرق الأوسط وإفريقيا أن سريعا لحماية شركات الطيران، مشيرا إلى أن تفاصيل الدعم الحكومي المقدم لشركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا مازالت غير واضحة.

وقال نائب رئيس "إياتا": "من المرجح أن يكون لجائحة كورونا أثر مستمر على القطاع حيال إجراءات الفحص الصحي للركاب في شركات الطيران".

المصدر": رويترز

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