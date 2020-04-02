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إصابة 900 متشدد يهودي في إسرائيل بكورونا (فيديو)

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إصابة 900 متشدد يهودي في إسرائيل بكورونا (فيديو)
Reuters
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، أن 900 متشدد يهودي من منطقة "بني باراك" لليهود الحريديم في تل أبيب، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

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ويرفض المتشددون اليهود، الالتزام بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، حيث تتكرر المناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة الإسرائيلية التي استعانت بطائرات مروحية وهروات للسيطرة عليهم.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الحريديم يتجمهرون في الشوارع ويوجهون السعال عمدا تجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية "استهزاء بأزمة كورونا".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل اليوم إلى 6211، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.

المصدر: يديعوت أحرونوت+RT

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