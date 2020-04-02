 
مباشر

كورونا في إسرائيل.. رئيس الموساد يدخل الحجر الصحي

أخبار العالم

كورونا في إسرائيل.. رئيس الموساد يدخل الحجر الصحي
Reuters Corinna Kern
رئيس الموساد يوسي كوهين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkmy

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة وزير الصحة، ياكوف ليتزمان، وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار اليوم الخميس بأن كوهين سيضطر إلى إخضاع نفسه للحجر الصحي في مقر الموساد لمدة ثلاثة أيام، لأنه التقى ليتزمان مؤخرا.

إقرأ المزيد
مراسلتنا: عزل نتنياهو مجددا بسبب إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بكورونا
مراسلتنا: عزل نتنياهو مجددا بسبب إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بكورونا

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب دخول الحجر الصحي وُجّه أيضا إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، الذي كان على اتصال بالوزير المصاب مؤخرا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" هذه الأنباء، موضحة أن جميع المسؤولين الذين التقوا ليتزمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين سيضطرون إلى دخول الحجر الصحي، بموجب توجيهات وزارة الصحة.

وبين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن مكتبه أنه يدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم.

وسجلت في إسرائيل حتى الآن 6211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و31 وفاة بسببه.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا