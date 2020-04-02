الصين ترد على المزاعم الأمريكية بإخفاء بيانات عن فيروس كورونا

أعلنت هوا تشونفينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بلادها اتخذت منذ البداية موقفا مفتوحا ومسؤولا بشأن نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا، ولم تخف أي شيء.

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وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق، نقلا عن 3 مصادر مجهولة، أن الصين تقلل من بيانات انتشار الوباء وضحاياه.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، للصحفيين إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد مدى صحة الأعداد الواردة من الصين فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وردت هوا تشونفينغ في إيجاز صحافي اليوم الخميس على التقارير الأمريكية قائلة:"لفتت انتباهي المزاعم الواردة في هذه التقارير وتصريحات هذه المصادر الثلاثة المجهولة. وقبل ذلك، لفتت انتباهي أيضا التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى التي أوردت في الأول من أبريل بيانات(وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين أدلوا بتصريحات مماثلة تتهم الصين بإخفاء وتزوير البيانات حول الوباء ... ولكن بالنسبة لتقييم الوضع الوبائي الدولي فإن الأمر يعود في هذه الحالة إلى منظمة الصحة العالمية وعلماء الأوبئة، وليس إلى السياسيين الذين ينشرون الأكاذيب والمزاعم".

وأكدت من جديد أن الصين اتخذت موقفا شفافا ومسؤولا منذ البداية وأبلغت المجتمع الدولي في الوقت المناسب بالوباء وبكل ما يتعلق به.

وأضافت الدبلوماسية: "لقد تحدثت أنا وزملائي مرارا وتكرارا عن هذا بالتفصيل. ويمكن أيضا رؤية موقف الحكومة الصينية بوضوح من النشر اليومي للإحصاءات عن المرضى".

ووفقا للبيانات الرسمية للسلطات الصينية، أصيب ما مجموعه 81589 شخصا في البلاد، وشفي منهم 76408 بالفعل، وتوفي 3318.

ولم تدرج السلطات الصينية في بياناتها المرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض في الإحصاءات العامة، وبدأت في نشر معلومات عن هؤلاء فقط في 1 أبريل. لذا يخضع في الوقت الحالي 1075 مريضا لا أعراض لديهم لكن أصابتهم مؤكدة، للعلاج وهم تحت الإشراف الطبي في البلاد.

أعلنت لجنة الصحة الحكومية الصينية في 29 مارس الماضي توقف انتشار الوباء في البلاد ككل وانحسار حالات العدوى بالقادمين من الخارج.

المصدر: "نوفوستي"