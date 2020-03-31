ترامب حول "ممارسة الصين التضليل" بشأن كورونا: كل بلد يفعل ذلك!

قلل الرئيس الأمريكي من شأن مزاعم مفادها، أن الصين وروسيا وإيران تنشر معلومات مضللة حول أصل فيروس كورونا، معتبرا أن "كل بلد يفعل ذلك".

جاء تصريح ترامب خلال حديث لقناة "فوكس" أمس الاثنين في معرض رده على ملاحظة مقدم برنامح أن "الصين قامت بالتضليل وأنت سيدي الرئيس، تعلم ذلك".

وقال ترامب: هم يفعلون ذلك ونحن نفعله، ونطلق عليهم أسماء مختلفة وأنت تعرف، أنني أدلي بتصريحات قوية جدا ضد الصين، بما في ذلك حول الفيروس الصيني، الذي يستمر وجوده منذ فترة طويلة"، وأضاف: "كل بلد يفعل ذلك".

Less noticed moment on Fox and Friends today >> Trump admitted to pushing disinformation on coronavirus when prodded by Kilmeade about China, Russia and Iran putting out disinformation:



“They do it, and we do it. Every country does it.” pic.twitter.com/gHFk4HZFlZ — Ian Sams (@IanSams) March 30, 2020

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ويتناقض تصريح ترامب بشكل واضح مع موقف وزير خارجيته مايك بومبيو الذي وجه أمس الاثنين أيضا مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ اتهامات لروسيا والصين بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

المصدر: RT