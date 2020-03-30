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بومبيو وستولتنبرغ يتهمان روسيا والصين بالتضليل في كورونا

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بومبيو وستولتنبرغ يتهمان روسيا والصين بالتضليل في كورونا
Reuters POOL
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وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ اتهامات لروسيا والصين، بممارستهما التضليل ونشر "الدعاية الكاذبة" حول فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين بومبيو وستولتنبرغ اليوم الاثنين، أن الجانبين "بحثا مساهمة الناتو في تنسيق ردود الحلفاء على وباء كوفيد-19 وأهمية التصدي للجهود المستمرة من قبل الصين في التضليل ونشر الدعاية في ما يحيط بالفيروس".

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ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكك فيه في نشر روسيا والصين وإيران معلومات مضللة حول الفيروس، وانتقد وسائل الإعلام الأمريكية في هذا الصدد.

يذكر أن الدول الغربية كانت قد وجهت اتهامات مماثلة لروسيا والصين، لكن موسكو وبكين رفضتا تلك الاتهامات، مؤكدتين أنها لا أساس لها.

المصدر: RT+نوفوستي

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