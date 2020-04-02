تركيا.. 63 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن تسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة التركي، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن عدد إجمالي الفحوص في البلاد وصل إلى 106 آلاف و799 فحصا.

وأضاف أن عدد الوفيات جراء الفيروس في تركيا وصل إلى 277 شخصا، والإصابات إلى 15 ألفا و679 شخصا، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصا.

وبخصوص الوفيات، أوضح قوجة أن 39 ولاية تركية، من أصل 81، سجلت فيها حالات وفاة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن إسطنبول تأتي في المقدمة من حيث أعداد المصابين بالفيروس، تليها إزمير، ثم أنقرة.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات في تركيا تبلغ 1.58% من إجمالي المصابين، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة.

وكشف أن حوالي 80% من المتوفين بسبب كورونا تتخطى أعمارهم الـ60 عاما، في حين يشكل مرضى ضغط الدم 68.8% من المتوفين ، و63.3% من المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.

وذكر أنه توجد 601 حالة إصابة بالفيروس بين الكوادر الطبية في البلاد.

المصدر: الأناضول