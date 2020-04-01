كورونا.. الإعلان عن وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا في روسيا

أعلن في موسكو مساء اليوم الأربعاء عن وفاة 3 مرضى بالالتهاب الرئوي الثنائي، وكانت نتائج اختباراتهم أظهرت إصابتهم بعدوى فيروس كورونا ، حسبما نقلت نوفوستي عن مركز مكافحة الفيروس.

ووفقا للمصدر، فإن جميع المرضى كانوا يعانون من أمراض مصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.



ومن بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء، وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في روسيا إلى 24.