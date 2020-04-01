إصابة ثاني قط في العالم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية في هونغ كونغ، عن تسجيل حالة انتقال عدوى بفيروس كورونا من الإنسان إلى حيوان أليف، وهي ثاني حالة من نوعها تسجل في العالم.

حيث أثبتت الاختبارات المأخوذة لقط أنها إيجابية، عقب إصابة صاحبته بالفيروس، في ثانية إصابة بالفيروس لدى القطط سجلت في بلجيكا الأسبوع الماضي.

كما أظهر اختباران على كلبين في المدينة أيضا، أنهما مصابان، على الرغم من أن الخبراء يقولون، إنه "لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر".

وأشارت الوزارة إلى أن "القط لم تظهر عليه أي أعراض للمرض"، داعية مالكي الحيوانات الأليفة إلى عدم التخلي عن حيواناتهم.

المصدر: "وكالات"