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ترامب يعلن هاواي "منطقة كوارث"

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ترامب يعلن هاواي
Reuters Chris Wattie
مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية هاواي الواقعة على مجموعة من الجزر في المحيط الهادىء، وصنفها "منطقة كوارث"، مع اجتياح كورونا لها.

وأقر ترامب اليوم الأربعاء إعلانا مماثلا بشأن ولاية نورث داكوتا على الحدود مع كندا.

ويقضي إعلان أي ولاية أمريكية "منطقة كوارث" بإمكانية استفادة سلطات الولاية من الأرصدة الفدرالية لتمويل إجراءات مواجهة التحديات الماثلة أمامها.

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وفي وقت سابق أقر ترامب إعلانات مماثلة بشأن 29 ولاية على خلفية انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد دعا المواطنين الأمريكيين أمس الثلاثاء للالتزام بتوجيهات إدارته لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين به في البلاد اليوم الـ200 ألف، بالإضافة إلى أكثر من 3500 حالة وفاة.

المصدر: RT

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