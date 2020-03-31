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إدارة ترامب تصدر توجيهات جديدة لمنع انتشار كورونا

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إدارة ترامب تصدر توجيهات جديدة لمنع انتشار كورونا
Reuters TOM BRENNER
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أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات جديدة تسري لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب التوجيهات، تدعو الإدارة المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلطات المحلية وسلطات الولايات، والبقاء في البيوت والامتناع عن الذهاب إلى مكان العمل في حال الشعور بأعراض المرض.

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وفي حال إصابة الأطفال بالمرض يطلب عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي حال إصابة أحد أفراد العائلة، ينبغي على العائلة كلها البقاء في البيت.

كما دعت الإدارة المسنين وذوي المشاكل الصحية للبقاء في البيوت وتجنب الاختلاط بالآخرين.

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وتعليقا على التوجيهات الجديدة، قال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه "من الأهمية القصوى للمواطنين الأمريكيين أن يلتزموا بالتوجيهات خلال الأيام الـ30 المقبلة"، مضيفا أن "هذه مسألة موت أو حياة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أمام "أسبوعين صعبين" للغاية في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا ومحاربته.

المصدر: RT+رويترز

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