تقرير بريطاني: الحجر الصحي جعل كورونا أقل عدوى من الإنفلونزا العادية

كشفت دراسة بريطانية، أن إجراءات العزل والحجر الصحي المتبعة في المملكة المتحدة لمحاربة فيروس كورونا، جعلته أقل عدوى من الإنفلونزا الموسمية العادية.

وأفادت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية بأن العلماء كانوا يتوقعون مع بداية انتشار الفيروس في بريطانيا، أن يعدي مصاب واحد 2.6 شخص، لكن دراسة جديدة، أجرتها مدرسة حفظ الصحة والطب الاستوائي في لندن (London School of Hygiene and Tropical Medicine)، أشارت إلى أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سيكون هذا المؤشر أدنى بكثير.

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وحسب الدراسة الجديدة، فإن شخصا واحدا مصابا بفيروس كورونا يعدي 0.62 شخص بالمتوسط، فيما تتميز الإنفلونزا الموسمية بقوة معدية أكبر من ذلك بواقع (1.2 شخص).

ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على هذا المؤشر، سيعني أن انتشار الوباء سينخفض.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا يقترب من 30 ألف شخص، فيما توفي به أكثر من 2300 شخص.

المصدر: ذي تلغراف