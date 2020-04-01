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رفع الحجر الصحي عن نتنياهو الليلة

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رفع الحجر الصحي عن نتنياهو الليلة
Reuters
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
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أفادت مراسلتنا، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخرج هذه الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياما في الحجر بناء على نصيحة أطبائه.

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إخضاع نتنياهو والمقربين منه في الحكومة للحجر الصحي
إخضاع نتنياهو والمقربين منه في الحكومة للحجر الصحي

يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لنتنياهو مطلع الأسبوع، أن نتائج تحاليل كورونا لديه جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم إصابته بالمرض.

وسبق أن أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.

وأفادت مصادر إسرائيلية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

المصدر: RT

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