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نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين بلا استثناء

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نتنياهو يأمر بعزل جميع الوافدين بلا استثناء
AFP Oded Balilty / POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الخارجية، بعزل جميع القادمين إلى إسرائيل في الفنادق أو منشآت مخصصة للحجر الصحي.

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وحذر نتنياهو ومسؤولون في وزارة الصحة، من التجمعات للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرين إلى أن الاحتفالات بـ"عيد المساخر" الشهر الماضي، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين اليهود من طائفة الحريدين.

وقرر نتنياهو، أنه كلما تنجح وزارة الأمن بتزويد البلاد بمعدات فحص كورونا، وفقا لشروط حددتها وزارة الصحة، كان أفضل، وأنه ستتم دراسة إجراء الفحوص للعائدين من خارج إسرائيل أيضا، موعزا إلى وزارة المالية برصد ميزانية لذلك بصورة فورية.

من جهتها، تستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق التعليمات والقيود على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح، الأسبوع المقبل.

بدوره، قال المستشار القضائي لوزارة الصحة، أوري شفارتس، للقناة "12" التلفزيونية، إنه "يحظر زيارة العائلة عشية عيد الفصح وخلاله، وينبغي الاحتفال بالعيد في إطار الأسرة. هذا الموضوع يؤرقنا، ونخشى من أن تجمع الأشخاص عشية العيد قد يؤدي إلى ارتفاع كبير بانتقال العدوى".

المصدر: "معا"

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