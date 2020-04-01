صمت رسمي فرنسي بعد استدعاء سفير باريس في الجزائر

لم تصدر باريس أي تعليق بعد قرار الجزائر استدعاء سفير باريس لديها غزافييه دريانكور، إثر تصريحات وصفتها الجزائر بـ"الكاذبة"، بثت على "قناة حكومية فرنسية" بشأن مكافحة كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن "وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، استدعى سفير فرنسا بالجزائر، على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف، الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البرامج التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".

وأوضحت الوزارة أن بوقدوم طلب من سفير فرنسا "نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلده ... لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت، الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا".

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وأضافت أنه تم إبلاغ السفارة الجزائرية في باريس بـ"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية".

وكانت قناة "فرانس 24" استضافت باحثا يدعى فرانسيس جيلاس، زعم أن السلطات الجزائرية حولت مساعدة من الصين لمواجهة الفيروس في الجزائر إلى مستشفى عسكري في العاصمة، وأنه يوجد إهمال للسكان، على حد قوله.

المصدر: وكالات