بسبب كورونا..غضبة صينية من إساءة مست علاقاتها مع الجزائر

وصف بيان للسفارة الصينية في الجزائر، ما تم بثه عبر قناة تلفزيونية فرنسية بشأن المساعدات المقدمة للجزائر، بأنه افتراء وتزوير.

ووصف بيان البعثة الدبلوماسية الصينية ما صدر عن، فرانسيس غيلاس، الباحث في مركز العلاقات الدولية في برشلونة، بشأن المساعدة التي قدمتها الصين للجزائر، بأنه تزوير وافتراء.

ورأى البيان أن ما تم بثه خلال المقابلة التلفزيونية عبارة عن "أكاذيب حاقدة وجاهلة لعلاقتنا مع الجزائر، وأن الحكومة والشعب الصيني يتذكران دائما مساعدات الجزائر".

#الجزائر قوية في مواجهة هذا الوباء وعلاقتها مع الصين #علاقة ودية قديمة منذ 1962 ليست علاقة كمامات فقط كما يعتقد البعض وإنما موقف وقفته #الجزائر مع الصين حينما تم رفض إضافتها مع الدول الخمس . — Meriem@ (@Meriem93218677) April 1, 2020

ولفتت السفارة في السياق ذاته إلى أن دور بكين حان "لتقديم الدعم والمساعدة للجزائر والجزائريين".

وأعلنت السفارة الصينية أيضا، أن مساعدات أخرى ستصل للجزائر لمساعدتها في مواجهة الفيروس التاجي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية