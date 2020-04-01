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بسبب كورونا..غضبة صينية من إساءة مست علاقاتها مع الجزائر

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بسبب كورونا..غضبة صينية من إساءة مست علاقاتها مع الجزائر
Reuters
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وصف بيان للسفارة الصينية في الجزائر، ما تم بثه عبر قناة تلفزيونية فرنسية بشأن المساعدات المقدمة للجزائر، بأنه افتراء وتزوير.

 ووصف بيان البعثة الدبلوماسية الصينية ما صدر عن، فرانسيس غيلاس، الباحث في مركز العلاقات الدولية في برشلونة، بشأن المساعدة التي قدمتها الصين للجزائر، بأنه تزوير وافتراء.
ورأى البيان أن ما تم بثه خلال المقابلة التلفزيونية عبارة عن "أكاذيب حاقدة وجاهلة لعلاقتنا مع الجزائر، وأن الحكومة والشعب الصيني يتذكران دائما مساعدات الجزائر".

ولفتت السفارة في السياق ذاته إلى أن دور بكين حان "لتقديم الدعم والمساعدة للجزائر والجزائريين".

وأعلنت السفارة الصينية أيضا، أن مساعدات أخرى ستصل للجزائر لمساعدتها في مواجهة الفيروس التاجي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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