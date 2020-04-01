البنتاغون يرفض إخلاء حاملة طائرات موبوءة بكورونا

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجود ضرورة لإخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا على متنها، مضيفا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها المساعدة.

جاءت تصريحات إسبر بعد أن نشرت وكالة "رويترز" رسالة من بريت كروزير، قبطان حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، يدعو فيها إلى إجلاء 4 آلاف بحار من الحاملة وعزلهم صحيا.

وخلال حديثه لمحطة "سي.بي.إس" لم يعلق إسبر بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، وعندما سئل عما إذا كان الوقت مناسبا لإخلاء الحاملة، قال:"لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

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وتابع: "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في جزيرة غوام. نوفر طواقم طبية..."، مضيفا أن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس، وأنه لا توجد أي حالات خطيرة بين أفراد الطاقم.

وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين عن وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات بالعدوى في صفوف الجيش تجاوز الـ 500 فرد.

المصدر: "رويترز"