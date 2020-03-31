وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، عن وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في ذات الوقت عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين.

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وقال البنتاغون إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وقد أكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة 568 جنديا بالفيروس ارتفاعا من 280 يوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع فيروس كورونا.

المصدر:"رويترز"