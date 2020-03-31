 
مباشر

وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

أخبار العالم

وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nk1q

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، عن وفاة أول جندي أمريكي بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا، وكشفت في ذات الوقت عن زيادة حادة في عدد الجنود المصابين.

إقرأ المزيد
ترامب: وفاة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا ستكون نتيجة جيدة والذروة بعد أسبوعين
ترامب: وفاة 200 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا ستكون نتيجة جيدة والذروة بعد أسبوعين

وقال البنتاغون إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرسي، وقد أكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يعالج بالمستشفى منذ 21 مارس لكنه توفي يوم السبت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إصابة 568 جنديا بالفيروس ارتفاعا من 280 يوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عدوى فيروس كورونا بين جنوده، بسبب مخاوفه من استخدام الخصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمعركة الولايات المتحدة مع فيروس كورونا.

المصدر:"رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا