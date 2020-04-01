865 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة في حصيلة يومية قياسية

توفي 865 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجل في هذا البلد، حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في البلاد بلغ لغاية اليوم 3873 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 188172، بعدما تأكدت خلال اليوم الأخير إصابة 24743 شخصا.

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وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعيد ساعات على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنهم سيواجهون أسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة كورونا الذي لا ينفك يحصد أعدادا متزايدة من الضحايا، ولا سيما في نيويورك، بؤرة الوباء في البلاد.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة"، معربا عن أمله في أن تتمكن بلاده في نهاية هذه الفترة من "رؤية ضوء حقيقي في نهاية النفق".

وأصدرت إدارة ترامب أمس توجيهات جديدة تسري لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا ولا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن كوفيد-19 بـ 969 وفاة، سجلت في 27 مارس.

المصدر: أ ف ب