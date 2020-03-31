ترامب يكشف عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة كورونا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدات طبية قدمتها روسيا والصين لبلاده في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض أمس الاثنين: "يجب أن أقول إن لدينا علاقات ممتازة مع العديد من البلدان.. الصين أرسلت لنا بعض الموارد وهذا أمر رائع... وروسيا أرسلت طائرة كبيرة جدا محملة بالإمدادات الطبية، لقد كان أمرا لطيفا جدا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "دول أخرى أيضا أرسلت لنا مواد، كان ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وسعيدة للغاية".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ160 ألف شخص، فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 3 آلاف، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس.

المصدر: وكالات