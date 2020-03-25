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ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 5 وحصيلة الإصابات تبلغ 2030

روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس "كورونا"

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روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس
Reuters David Ryder
نقل مصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي انطونوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس "كورنا"، إذا لزم الأمر.

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وقالت السفارة الروسية في بيان على موقعها فى الفيسبوك، إن "أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين وإيران، وجرى تسليمها إلى إيطاليا"​​​.

وأضاف البيان: "ينبغي على الأمريكيين العاديين إن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر...".

وتواجه الولايات المتحدة نسقا متسارعا في ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث تجاوز عدد الماصبين حتى الآن 55 ألفا، فيما توفي منهم أكثر من 680 شخصا.

المصدر: سبوتنيك

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