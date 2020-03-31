ترامب: سنرسل مساعدات طبية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده سترسل إمدادات طبية بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا لمساعدة هذا البلد، الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول جهود إدارته لمكافحة تفشي فيروس كورونا، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأبلغه بأن "لدينا فائضا من المواد التي لا نحتاج إليها، وسوف نرسل إلى إيطاليا ما قيمته حوالى 100 مليون دولار من الإمدادات الجراحية والطبية والاستشفائية".

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وأضاف ترامب أمام الصحفيين في حديقة الورود في البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإيطالي "كان سعيدا جدا جدا" بهذا النبأ.

وتابع: "سنرسل أيضا أشياء أخرى لسنا بحاجة إليها، إلى أماكن أخرى".

وأكد ترامب أن إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في الولايات المتحدة سيسجل ارتفاعا قويا نظرا إلى اندفاع أكثر من 10 شركات لتصنيع هذه الأجهزة، واعدا بتصدير أي فائض منها إلى أوروبا التي تفتقر إليها بشدة.

وقال "ما أن يزيد إنتاجنا (من أجهزة التنفس الاصطناعي)عن حاجتنا، فإننا سنرسلها إلى إيطاليا، سنرسلها إلى فرنسا، سنرسلها إلى إسبانيا، حيث يواجهون مشاكل رهيبة، وإلى دول أخرى إذا أمكن".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تسارعا في وتيرة تفشي الوباء، إذ تجاوز عدد المصابين بحسب الأرقام الرسمية 160 ألف شخص، توفي منهم حوالى 3 آلاف.

وكانت روسيا والصين وعدد من الدول الأوروبية قدمت مواد طبية لإيطاليا في مواجهة كورونا، فيما أرسلت روسيا كذلك فريقا من الأخصائيين العسكريين لإجراء عمليات تعقيم في مناطق شمال إيطاليا الأكثر تضررا من الوباء.

المصدر: أ ف ب