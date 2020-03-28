واشنطن تخصص 6 ملايين دولار مساعدة إنسانية لليبيا لمواجهة كورونا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن الولايات المتحدة ستقدّم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا، لدعمها في مواجة جائحة فيروس كورونا.

وعبرت واشنطن عن ثقتها بأن تساعد هذه الأموال مسؤولي الصحة في ليبيا على منع انتشار المرض والاستجابة للمتضررين الذين أصيبوا بالفيروس أو الأكثر عرضة للإصابة به.

وسجلت ليبيا حتى الآن 3 إصابات بفيروس كورونا منذ إعلان طرابلس عن أول إصابة في 24 مارس طالت مواطنا مسنا عاد من السعودية.

المصدر: RT





