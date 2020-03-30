ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 66

أعلنت السلطات الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 66 حالة.

وأكدت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات ارتفع من 63 إلى 66 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت أيضا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع من 6258 إلى 6671 شخصا.

وأشارت تام إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما، حيث سيكون واضحا ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية لمحاربة الفيروس فعالة أم لا.

المصدر: وكالات