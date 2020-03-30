كندا لا تخطط حاليا لاستخدام الجيش في مكافحة تفشي كورونا

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، يوم الأحد، أن حكومته لا تخطط في الوقت الراهن لاستخدام الجيش بالمساعدة في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن كان هذا الخيار ما زال مطروحا.

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وعندما سئل ترودو عن إمكانية نشر القوات لمساعدة إقليم كيبيك أو أي أقاليم أخرى في التصدي للفيروس لم يبد ترودو التزاما بهذا الشأن.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "في الوقت الراهن لم يقدم أحد طلبا محددا في هذا الشأن ولا توجد خطط حاليا لقيام القوات المسلحة بعمليات في كندا".

لكنه استدرك في وقت لاحق قائلا "لم نغلق الباب أمام أي سيناريو".

وكان ترودو يتحدث خارج مقر إقامته في أوتاوا حيث يقيم منذ أثبتت الفحوص إصابة زوجته صوفي بفيروس كورونا.

وفرضت الأقاليم العشرة في كندا حالة الطوارئ، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم. وطبقا لإحصاءات أعلنتها هذه الأقاليم وجمعتها هيئة الإذاعة الكندية، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس من 5655 يوم السبت إلى 6280 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات من 61 إلى 63.

ويوجد في إقليم كيبيك حوالي نصف إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كندا.

المصدر:"رويترز"