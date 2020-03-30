بسبب كورونا.. ملك تايلاند "يحجر" على نفسه مع 20 من صديقاته في فندق بألمانيا

ذكرت وسائل إعلام، أن ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن المعروف أيضا براما إكس، قد "حجر" على نفسه في أحد فنادق ألمانيا الفخمة مع عشرين من صديقاته.

إقرأ المزيد

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إلى أن الملك (67 عاما) ومحظياته حجزوا فندقا في منتجع جبال الألب في منطقة "غارميش – بارتنكيرشن"، عقب الحصول على موافقات خاصة، كون السلطات الألمانية أغلقت جميع المنتجعات والفنادق.

وذكر مصدر مطلع، أن راما إكس وحاشيته حصلوا على استثناء من قرار الغلق، كون "الضيوف هم مجموعة واحدة ومتجانسة من الناس دون أي تغييرات"، ولم تكشف المصادر عما إذا كانت زوجات الملك الأربع ضمن المجموعة.

وورد أن 119 من أفراد الوفد المرافق، بمن فيهم العديد من الخدّام، تم نقلهم بالطائرة إلى تايلاند بسبب مخاوف من إصابتهم بالفيروس.

وقوبلت أخبار العزلة الذاتية للملك بالغضب من قبل عشرات الآلاف من مواطنيه، الذين خاطروا بخرق قوانين البلاد الملكية، من خلال انتقاده عبر الإنترنت.

وبموجب القوانين القديمة للبلاد، فإن "أي شخص يهين أو ينتقد الملكية يواجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى 15 سنة.

المصدر: وكالات