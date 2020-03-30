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ولي العهد البريطاني يخرج من العزل الذاتي وصحته جيدة

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ولي العهد البريطاني يخرج من العزل الذاتي وصحته جيدة
Reuters POOL
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال
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أكد المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا اليوم الاثنين، أن "الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة".

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وقال المتحدث، إن "مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".

وأعلن بيان صدر عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر الأربعاء الماضي، أن "نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما) جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في "حالة جيدة"، وأنه وضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن قرينة أمير تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، خضعت أيضا لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية، وأنها وضعت نفسها طوعا قيد الحجر الصحي مع زوجها.

المصدر: "رويترز"

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