الأمير هاري وزوجته ميغان يعلقان على تصريحات ترامب

رد المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن بلاده لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وقال المتحدث في بيان تناقلته وسائل إعلام، إن "دوق ودوقة ساسكس ليس لديهما خطط للطلب من الحكومة الأمريكية موارد أمنية، تم إجراء ترتيبات أمنية ممولة من القطاع الخاص".

A spokesperson for Harry and Meghan has just told us that “The Duke and Duchess of Sussex have no plans to ask the U.S. government for security resources. Privately funded security arrangements have been made.” — Chris Ship (@chrisshipitv) March 29, 2020

وكان ترامب قد نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها، "الآن غادر هاري وميغان كندا إلى الولايات المتحدة.. لكن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما. عليهما أن يدفعا!".

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

وكان الزوجان قد أعلنا في يناير أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إنهما استقرا مؤخرا في لوس أنجلوس.

المصدر: وكالات