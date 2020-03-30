الأرجنتين تمدد الحجر الإلزامي أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت الأرجنتين اليوم الاثنين، تمديد فترة الحجر الإلزامي المعمول به منذ 20 مارس، 14 يوما لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 820 شخصا في البلاد، وأودى بحياة 20 منهم.

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وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز: "القرار الذي اتخذناه هو تمديد الحجر الصحي حتى يوم عيد الفصح بناء على توصية الخبراء من أجل مواصلة السيطرة على انتشار الفيروس، وأضاف: "هي حرب ضد جيش غير مرئي يهاجمنا في أماكن لا نتوقعها أحيانا".

واعتبر أن مواطنيه يجب أن يكونوا راضين عن النتائج التي تم تحقيقها في مواجهة كوفيد- 19، بعد أن أظهرت معدلات أعداد المصابين تراجعا في الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات