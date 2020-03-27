الأرجنتين تغلق جميع منافذها الحدودية خشية كورونا

أغلقت السلطات الأرجنتينية جميع حدود البلاد بالكامل حتى 31 مارس الجاري لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد، ونشرت مرسوم عزل البلاد في النشرة الرسمية للحكومة اليوم الجمعة.

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ووفقا للمرسوم، وسعت حكومة الأرجنتين نطاق الحظر على الدخول إلى الأراضي الوطنية من خلال الموانئ والمطارات ونقاط الحدود وأي نقاط وصول أخرى ينص عليها الأمر الصادر في 16 مارس، وذلك للأشخاص الذين يعيشون في البلاد وكذلك للأرجنتينيين المقيمين في الخارج.

وأكد المرسوم أن هذا الإجراء سيكون ساريا حتى 31 مارس الجاري.

وحسب نص المرسوم، فإن القيود الواردة فيه لا تنطبق على الأشخاص الذين كانوا قد وصلوا بالفعل إلى الأرجنتين وقت دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وأفيد في السابق بأن السلطات الأرجنتينية قررت إغلاق الحدود لمدة أسبوعين للسياح لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويتزايد عدد المرضى والوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في الأرجنتين، حيث تم تأكيد إصابة 589 مواطنا، توفي منهم 12 شخصا.

المصدر: "نوفوستي"