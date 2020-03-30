أستراليا.. حظر التجمع لأكثر من شخصين

أعلنت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكبر ولايتين بأستراليا من حيث عدد السكان، أنها ستقيد التجمعات العامة بما لا يزيد عن شخصين في إطار إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال غلاديس بيريجيكليان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني اليوم الاثنين: "ينبغي ألا تغادروا المنزل إلا في الظروف الاستثنائية فقط"، وأضاف: "سوف نتجاوز هذا. نحن الآن في موقف يسمح لنا بالسيطرة على التفشي إلى حد كبير".

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وستفرض الشرطة في ولاية فيكتوريا المجاورة غرامة قدرها 1600 دولار أسترالي (984 دولارا أمريكيا) على من ينتهكون حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة ما لم يكونوا من أسرة واحدة.

وقال دانييل آندروز، رئيس وزراء فيكتوريا في ملبورن: "إفعل الصواب... إلا إذا كنت تريد أن تدفن قريبا مسنا أو أعز صديق أو والديك".

وسجلت الولايتان معظم الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 4000 إصابة و16 وفاة.

وتقول السلطات إن معدل الإصابات اليومية تراجع إلى النصف في الأيام القليلة الماضية.

وبدأت أستراليا في وقت سابق فرض حجر صحي في الفنادق ومنشآت أخرى لمدة 14 يوما على كل الوافدين من الخارج تحت رقابة الشرطة.

المصدر: "رويترز"