البرتغال.. كورونا يقتل مراهقا في الـ14 من عمره

أعلنت وزيرة الصحة في البرتغال مارتا تيميدو، أن مراهقا عمره 14 عاما، توفي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-91".

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ونقلت وكالة "إفي" الإسبانية عن الوزيرة قولها إن المتوفى كان يعاني، قبل إصابته بفيروس كورونا، من مشاكل متعلقة بالعوز المناعي.

وذكرت تيميدو أن السلطات تتوقع بلوغ وباء "كوفيد-19" ذروته أواخر شهر مايو المقبل، الأمر الذي يدل، على فعالية إجراءات الحجر الصحي المفروض من قبل الحكومة، والذي يلزم المواطنين على عدم الخروج من منازلهم إلا عند الضرورة.

وبحلول 29 مارس، تم تسجيل زهاء 6 آلاف حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" في البرتغال، حيث بلغت حصيلة الوفيات 119 حالة، منها 19 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد بلغ عدد الوفيات من كورونا المستجد في العاصمة لشبونة 28 حالة لكن الذي يثير القلق الأكبر لدى السلطات هو الوضع في شمال البرتغال، حيث خلف انتشار العدوى 3.5 ألف إصابة و61 وفاة.

المصدر: نوفوستي