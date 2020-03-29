إسرائيل تستعد للإفراج عن 50 سجينا جنائيا بسبب كورونا

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، نيتها الإفراج عن أول خمسين سجينا جنائيا خلال الساعات القادمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن "السجناء الخمسين سيقضون بقية محكوميتهم في منازلهم، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون بسبب كورونا".

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن "السجناء الذين سيفرج عنهم هم من الذين صدر بحقهم حكم لأربع سنوات وأقل، وتبقى شهر واحد لإنهاء محكومياتهم".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الأحد، تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 3865 حالة بينهم 66 في حالة خطيرة، وعدد الوفيات وصل إلى 12 حالة.

المصدر: "معا"