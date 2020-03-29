 
مباشر
عاجل
كورونا.. تركيا تسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة

إسرائيل تستعد للإفراج عن 50 سجينا جنائيا بسبب كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تستعد للإفراج عن 50 سجينا جنائيا بسبب كورونا
Reuters Ronen Zvulun
السجون الإسرائيلية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njp5

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، نيتها الإفراج عن أول خمسين سجينا جنائيا خلال الساعات القادمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
إسرائيل.. 400 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
إسرائيل.. 400 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن "السجناء الخمسين سيقضون بقية محكوميتهم في منازلهم، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون بسبب كورونا".

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن "السجناء الذين سيفرج عنهم هم من الذين صدر بحقهم حكم لأربع سنوات وأقل، وتبقى شهر واحد لإنهاء محكومياتهم".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الأحد، تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 3865 حالة بينهم 66 في حالة خطيرة، وعدد الوفيات وصل إلى 12 حالة.

المصدر: "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا