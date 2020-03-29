 
مباشر

إسرائيل.. 400 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أخبار العالم

إسرائيل.. 400 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
Reuters Ammar Awad
كوادر طبية من "نجمة داوود الحمراء" في إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njk6

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بكورونا ارتفعت منذ أمس بـ406 حالات جديدة إلى 3865، لا يزال 66 منهم في حالة خطرة، وتم توصيل 54 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحتى الآن، تعافى 89 مصابا بكورونا في إسرائيل بالكامل من الفيروس.

ولا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل عند مستوى 12 حالة وفاة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا