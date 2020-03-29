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فريق عمل كورونا يوصي ترامب بعدم السفر إلى الولايات المصابة

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فريق عمل كورونا يوصي ترامب بعدم السفر إلى الولايات المصابة
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف مينوتشين اليوم الأحد، أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا الرئيس دونالد ترامب وحذروه من مغبة السفر إلى نيويورك المتضررة بكورونا.

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وقال مينوتشين لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "مجموعة العمل قررت أمس السبت، وبالإجماع، المضي قدما في التحذير من السفر وأوصت الرئيس الذي بدوره قبل التوصية".

وأضاف: "الرئيس فكر جديا في الأمر".

بدوره أعلن ترامب أمس السبت، أنه "قد يفرض" حظرا للسفر من نيويورك وإليها وأجزاء من ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقا.

المصدر: "رويترز"

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