فريق عمل كورونا يوصي ترامب بعدم السفر إلى الولايات المصابة

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف مينوتشين اليوم الأحد، أن أعضاء مجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا أوصوا الرئيس دونالد ترامب وحذروه من مغبة السفر إلى نيويورك المتضررة بكورونا.

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وقال مينوتشين لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "مجموعة العمل قررت أمس السبت، وبالإجماع، المضي قدما في التحذير من السفر وأوصت الرئيس الذي بدوره قبل التوصية".

وأضاف: "الرئيس فكر جديا في الأمر".

بدوره أعلن ترامب أمس السبت، أنه "قد يفرض" حظرا للسفر من نيويورك وإليها وأجزاء من ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت، لكنه تخلى عن الفكرة لاحقا.

المصدر: "رويترز"