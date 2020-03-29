كورونا في هولندا.. 132 وفاة جديدة وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 132 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد الـ10 آلاف.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة (RIVM) اليوم أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد بلغ 771.

وسجل المعهد منذ أمس 1104 إصابات جديدة بكورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 10866.

ورجح المعهد أن تكون حصيلة الإصابات الحقيقية أعلى بكثير من هذه الأرقام، لأن الفحوصات الطبية تطال غالبا فئات محددة من المواطنين، بما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض خطيرة أخرى والموظفون الطبيون.

وشهدت حصيلة وفيات اليوم ارتفاعا مقارنة مع الأرقام المسجلة في هولندا خلال الأيام الماضية، غير أن المعهد لفت إلى وجود مؤشرات على انخفاض وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وأعلن اليوم أن 953 شخصا مع أعراض الإصابة المنسوبة إلى كورونا يتلقون الرعاية الطبية في مراكز العناية المركزة في هولندا، وقد تم تشخيص إصابة 903 منهم بالفيروس.

وكانت الحكومة الهولندية قد أمرت المواطنين منتصف مارس الجاري بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وأغلقت المدارس ومعظم المشاريع وحظرت تجمعات شعبية ضمن تدابير ردع تفشي الفيروس.

المصدر: رويترز + NLTimes