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السويد: حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز 100 حالة

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TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS
Reuters
عسكريون سويديون ينشرون مستشفى ميدانيا في أحد مراكز المعارض
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بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في السويد 102، مع زيادة الإصابات من 3046 إلى 3447 خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسب إدارة الصحة العامة السويدية اليوم السبت.

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وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعناية المركزة في المستشفيات 239 حالة.

ويشار إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر بكثير من الأرقام الرسمية، حيث أن الفحوص المعملية لا يتم إجراؤها إلا لمن قد دخل المستشفيات.

وكانت الحكومة السويدية قررت، على أثر قرار الاتحاد الأوروبي، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب غير المقيمين في الاتحاد، ودعت المواطنين إلى عدم التجمع بأعداد تزيد عن 50 شخصا، وأوصت بعض المراكز التعليمية باعتماد نظام التدريس عن بعد.

المصدر: تاس

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